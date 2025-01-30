«Бавария» обыграла «Слован» из Братиславы – 3:1. Мюллер, Кейн и Коман забили за хозяев

«Бавария» обыграла «Слован» из Братиславы в 8-м туре Лиги чемпионов УЕФА.

Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 8-й минуте счет открыл хавбек Томас Мюллер . На 63-й забил Харри Кейн . На 84-й Кингсли Коман довел счет до разгромного. На 90-й Марко Толич отыграл один мяч.

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