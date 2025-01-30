«Атлетико» победил «Ред Булл» – 4:1. Гризманн сделал дубль, у Симеоне 1+1, Льоренте забил
«Атлетико» обыграл «Ред Булл» в 8-м туре Лиги чемпионов УЕФА – 4:1.
Спортс’‘ провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Уже на 5-й минуте форвард Джулиано Симеоне открыл счет. На 13-й аргентинец ассистировал Антуану Гризманну. На 46-й первого тайма француз сделал дубль. На 63-й хавбек Маркос Льоренте забил 4-й гол своей команды. Адам Дагим отыграл один мяч на 91-й.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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