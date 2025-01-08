«Ренн» за 15 млн евро купил 30-летнего вратаря «Ланса» и Франции Самба

Вратарь «Ланса» Брис Самба перешел в «Ренн».

Соглашение с 30-летним голкипером сборной Франции рассчитано до 2029 года.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составила около 15 млн евро.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Самба провел за «Ланс» 15 матчей, не пропустив в 8 из них. Его статистику можно найти здесь .

Фото: staderennais.com