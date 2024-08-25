«Интер» отдал Сатриано «Лансу» в аренду с выкупом за 6 млн евро при сохранении места в Лиге 1
«Интер» вновь отправил Мартина Сатриано в аренду.
Миланский клуб объявил, что форварда арендовал «Ланс». Предусмотрен обязательный выкуп.
По данным Maxifoot, французская команда заплатила за аренду 1 млн евро и приобретет уругвайца за 6 млн евро с учетом бонусов в том случае, если останется в Лиге 1 по итогам сезона.
В прошлом сезоне Сатриано играл за «Брест» и забил 4 гола в чемпионате Франции. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: rclens.fr
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