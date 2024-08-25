«Интер» отдал Сатриано «Лансу» в аренду с выкупом за 6 млн евро при сохранении места в Лиге 1

Теги Ланс Интер лига 1 Франция серия А Италия трансферы деньги Мартин Сатриано Футбол

«Интер» вновь отправил Мартина Сатриано в аренду.

Миланский клуб объявил, что форварда арендовал «Ланс». Предусмотрен обязательный выкуп.

По данным Maxifoot, французская команда заплатила за аренду 1 млн евро и приобретет уругвайца за 6 млн евро с учетом бонусов в том случае, если останется в Лиге 1 по итогам сезона.

В прошлом сезоне Сатриано играл за «Брест» и забил 4 гола в чемпионате Франции. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: rclens.fr

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6 комментариев
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Топим за ланс !!!!))
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+3
можно было сразу написать, что Интер заработал 6 лямов на продаже Сатриано:))

в прошлом сезоне в ЛЧ играли, конечно же они останутся в Макдоналдс лиге, такое резкое падение невозможно себе представить
+1
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+1
Ответ grande Inter
можно было сразу написать, что Интер заработал 6 лямов на продаже Сатриано:)) в прошлом сезоне в ЛЧ играли, конечно же они останутся в Макдоналдс лиге, такое резкое падение невозможно себе представить
Легко. Во Франции те еще качели бывают с клубами.
+2
-1
+1
На скамейку пойдет
0
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0
Ответ grande Inter
можно было сразу написать, что Интер заработал 6 лямов на продаже Сатриано:)) в прошлом сезоне в ЛЧ играли, конечно же они останутся в Макдоналдс лиге, такое резкое падение невозможно себе представить
Брест в этом сезоне в ЛЧ будет играть
Может вылететь,раздербанили клуб
Унион в прошлом сезонеиеле спасся в Бундеслиги
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