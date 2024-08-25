«Интер» отдал Сатриано «Лансу» в аренду с выкупом за 6 млн евро при сохранении места в Лиге 1

«Интер» вновь отправил Мартина Сатриано в аренду.

Миланский клуб объявил, что форварда арендовал « ». Предусмотрен обязательный выкуп.

По данным Maxifoot, французская команда заплатила за аренду 1 млн евро и приобретет уругвайца за 6 млн евро с учетом бонусов в том случае, если останется в Лиге 1 по итогам сезона.

В прошлом сезоне играл за «Брест» и забил 4 гола в чемпионате Франции. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: rclens.fr