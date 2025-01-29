Ван де Вен готов принять участие в матче с «Эльфсборгом». Защитник «Тоттенхэма» не играл с 8 декабря из-за травмы
Микки ван де Вен восстановился от травмы и готов играть.
Защитник «Тоттенхэма» может принять участие в матче с «Эльфсборгом» в 8-м туре общего этапа Лиги Европы. Об этом сообщил главный тренер лондонской команды Эндж Постекоглу.
«Микки в порядке. Он готов к игре. Мы постараемся выделить ему несколько игровых минут в завтрашнем матче – таков наш план. Посмотрим, на какой отрезок мы сможем его выпустить.
Он готов приступить к работе. Он хорошо тренировался с командой 7-10 дней и находится в хорошем состоянии. Так что с ним все в порядке», – сказал Постекоглу.
Нидерландский футболист не играл с 8 декабря – он получил повреждение задней поверхности бедра в матче с «Челси» (3:4).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Тоттенхэма»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем