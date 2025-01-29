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Ван де Вен готов принять участие в матче с «Эльфсборгом». Защитник «Тоттенхэма» не играл с 8 декабря из-за травмы

Микки ван де Вен восстановился от травмы и готов играть.

Защитник «Тоттенхэма» может принять участие в матче с «Эльфсборгом» в 8-м туре общего этапа Лиги Европы. Об этом сообщил главный тренер лондонской команды Эндж Постекоглу.

«Микки в порядке. Он готов к игре. Мы постараемся выделить ему несколько игровых минут в завтрашнем матче – таков наш план. Посмотрим, на какой отрезок мы сможем его выпустить. 

Он готов приступить к работе. Он хорошо тренировался с командой 7-10 дней и находится в хорошем состоянии. Так что с ним все в порядке», – сказал Постекоглу.

Нидерландский футболист не играл с 8 декабря – он получил повреждение задней поверхности бедра в матче с «Челси» (3:4). 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Тоттенхэма»
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