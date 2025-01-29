Данило перешел во «Фламенго» после расторжения контракта с «Ювентусом»

Данило пополнил состав «Фламенго».

Бразильский клуб объявил о подписании экс-защитника «Ювентуса » и «Реала» в качестве свободного агента. Контракт с футболистом рассчитан до конца 2026 года.

33-летний игрок взял в новой команде 13-й номер. Презентация пройдет завтра.

В этом сезоне Данило принял участие в 12 матчах Серии А в составе «бьянконери». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Изображение: flamengo.com.br

Данило: «Ювентус» – это болельщики, а не игроки или директора. Предпочел бы проститься на стадионе и уйти по-другому»