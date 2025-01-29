«Астон Вилла» хочет арендовать Дисаси у «Челси». Защитник договорился с клубом об уходе

«Астон Вилла» хочет арендовать Акселя Дисаси.

Ранее сообщалось, что бирмингемский клуб согласовал личные условия с защитником «Челси». Игрок хочет перейти.

По информации журналиста L’Équipe Лоика Танзи, «Астон Вилла » направила «Челси» первый запрос по трансферу Дисаси – это платная аренда, но без обязательного выкупа.

Танзи сообщает, что Аксель уже договорился с «Челси » об уходе как минимум до конца сезона. Дисаси принял решение перейти в «Виллу», несмотря на интерес «Вулверхэмптона ».

Француз перешел в «Челси» из «Монако» в 2023 году за 45 миллионов евро. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до 2029 года.