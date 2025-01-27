«Астон Вилла» договорилась с Дисаси о личном контракте. Защитник «Челси» хочет перейти
«Астон Вилла» пытается договориться о переходе Акселя Дисаси.
Клуб из Бирмингема согласовал условия личного контракта с 26-летним защитником.
По информации Фабрицио Романо, футболист намерен присоединиться к «Астон Вилле» после разговора с главным тренером команды Унаи Эмери.
Чтобы оформить сделку, необходима договоренность между клубами.
В этом сезоне Аксель Дисаси провел шесть матчей в АПЛ и забил один гол. Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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