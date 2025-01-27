«Астон Вилла» договорилась с Дисаси о личном контракте. Защитник «Челси» хочет перейти

«Астон Вилла» пытается договориться о переходе Акселя Дисаси.

Клуб из Бирмингема согласовал условия личного контракта с 26-летним защитником.

По информации Фабрицио Романо, футболист намерен присоединиться к «Астон Вилле » после разговора с главным тренером команды Унаи Эмери.

Чтобы оформить сделку, необходима договоренность между клубами.

В этом сезоне Аксель Дисаси провел шесть матчей в АПЛ и забил один гол. Его статистику можно изучить здесь .