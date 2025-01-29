Агент Сильянова о том, что игрок «Локо» не против перехода в «Зенит»: «Пока клубы не договорились, у нас никаких контактов не могло быть. Поэтому рассуждать не о чем»
Ранее сообщалось, что защитник «Локомотива» не против перехода в петербуржский клуб. «Железнодорожники» ведут переговоры с «Зенитом» о сумме трансфера.
– Сильянов не против перехода в «Зенит»?
– Эта информация абсолютно не соответствует действительности, потому что порядок должен быть такой: сначала договариваются клубы, а уже после этого, если стороны договорятся, мы будем разговаривать по личным условиям.
Соответственно, пока на сегодняшний день «Локомотив» и «Зенит» не договорились, у нас никаких контактов с представителями петербургского клуба не было. Их и не могло быть.
К решению нужно подойти взвешенно. Мы пока даже не понимаем, какие условия «Зенит» может предложить. Поэтому рассуждать пока не о чем.
Надо послушать, пообщаться с клубом, и после этого понять, имеет ли смысл переход. Повторюсь, пока контактов с представителями «Зенита» не было.
– В какой стадии переговоры между клубами?
– Сложно прокомментировать, потому что информация, к сожалению, не доходит. Думаю, еще общаются.
Если, предположим, переговоры закончились бы неудачей, нам бы об этом сообщили, да и все об этом узнали бы. Наверное, определенный процесс еще идет.
Надеюсь, в ближайшее время мы получим информацию и в зависимости от нее уже будем понимать, как двигаться, – сказал агент Владимир Кузьмичев.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий