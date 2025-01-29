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  • Агент Сильянова о том, что игрок «Локо» не против перехода в «Зенит»: «Пока клубы не договорились, у нас никаких контактов не могло быть. Поэтому рассуждать не о чем»
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Агент Сильянова о том, что игрок «Локо» не против перехода в «Зенит»: «Пока клубы не договорились, у нас никаких контактов не могло быть. Поэтому рассуждать не о чем»

Агент Александра Сильянова высказался о возможном переходе игрока в «Зенит».

Ранее сообщалось, что защитник «Локомотива» не против перехода в петербуржский клуб. «Железнодорожники» ведут переговоры с «Зенитом» о сумме трансфера.

Сильянов не против перехода в «Зенит»?

– Эта информация абсолютно не соответствует действительности, потому что порядок должен быть такой: сначала договариваются клубы, а уже после этого, если стороны договорятся, мы будем разговаривать по личным условиям.

Соответственно, пока на сегодняшний день «Локомотив» и «Зенит» не договорились, у нас никаких контактов с представителями петербургского клуба не было. Их и не могло быть.

К решению нужно подойти взвешенно. Мы пока даже не понимаем, какие условия «Зенит» может предложить. Поэтому рассуждать пока не о чем.

Надо послушать, пообщаться с клубом, и после этого понять, имеет ли смысл переход. Повторюсь, пока контактов с представителями «Зенита» не было.

В какой стадии переговоры между клубами?

– Сложно прокомментировать, потому что информация, к сожалению, не доходит. Думаю, еще общаются.

Если, предположим, переговоры закончились бы неудачей, нам бы об этом сообщили, да и все об этом узнали бы. Наверное, определенный процесс еще идет.

Надеюсь, в ближайшее время мы получим информацию и в зависимости от нее уже будем понимать, как двигаться, – сказал агент Владимир Кузьмичев.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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