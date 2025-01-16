Экс-генсек РФС Воробьев о пожеланиях «Зениту» на 2025-й: «Быть клубом с берегов Невы, а не с берегов Амазонки»
Анатолий Воробьев поделился пожеланиями на 2025 год для топ-клубов Мир РПЛ.
– Чего в 2025 году можно пожелать «Динамо»?
– Найти современного Дюма, который напишет 30 лет спустя о выигрыше Кубка России и 50 лет спустя о чемпионстве в 2026 году.
– А «Спартаку»?
– Бороться с «Динамо» до финала Кубка и выступить в чемпионате лучше, чем в 1976, ибо второго Бескова им уже в случае вылета не найти. Нет уже и Валерии. Ни той, что рыдала над прахом «Спартака». И ни той, что вдохновляла Константина Ивановича.
– «Зениту»?
– «Зениту» пожелаю быть клубом с берегов Невы, а не с берегов Амазонки. А персонально Семаку еще пожелаю в случае чемпионства к столетию поставить памятник на крыше Лахта-центра как Христу-Искупителю в Рио-на-Корковадо, – сказал бывший генеральный секретарь РФС.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Евро-футбол.ру»
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