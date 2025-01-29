Адани о «Юве»: «Помимо чемпионов и игровой системы, не хватает идентичности, которая идет из менталитета. Это важные вещи для большой команды»
Даниэле Адани порассуждал о том, чего не хватает «Ювентусу».
«Главная проблема – 17 очков, потерянных «Ювентусом» с позиции преимущества.
Это подтверждает две противоречивые вещи: даже если бы «Ювентус» лидировал и имел потенциал набрать еще 17 очков, он знает, как действовать, но не делает этого. Потому что им не хватает голода, духа, внимания, отношения большой команды, чтобы увеличить отрыв.
По моему мнению, помимо чемпионов и игровой системы, не хватает идентичности, которая идет из менталитета. Это важные вещи для большой команды», – заявил экс-защитник «Фиорентины» и «Интера» в программе La Domenica Sportiva.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: il BiancoNero
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