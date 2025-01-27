«Ювентус» связался с Хави для проведения неформальных переговоров (L’Equipe)
«Ювентус» проявляет интерес к Хави.
Туринский клуб связался с бывшим главным тренером «Барселоны» для проведения неформальных переговоров, сообщает L’Equipe.
Однако, скорее всего, это не связано с возможным увольнением Тиаго Мотты в ближайшее время. Отмечается, что контактируя с Хави, «Ювентус» демонстрирует открытость на тренерском рынке.
Хави находится без работы после увольнения из «Барселоны» в мае 2024 года.
На данный момент «Ювентус» занимает 5-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 37 очков в 22 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L’Equipe
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