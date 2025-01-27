«Ювентус» связался с Хави для проведения неформальных переговоров (L’Equipe)

«Ювентус» проявляет интерес к Хави.

Туринский клуб связался с бывшим главным тренером «Барселоны» для проведения неформальных переговоров, сообщает L’Equipe.

Однако, скорее всего, это не связано с возможным увольнением Тиаго Мотты в ближайшее время. Отмечается, что контактируя с Хави , «Ювентус » демонстрирует открытость на тренерском рынке.

Хави находится без работы после увольнения из «Барселоны» в мае 2024 года.

На данный момент «Ювентус» занимает 5-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 37 очков в 22 матчах.