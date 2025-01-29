«Ты сумасшедший. Ты смертоносен». Защитник «Вальядолида» Перес – Мбаппе во время матча с «Реалом»

Луис Перес из «Вальядолида» назвал Килиана Мбаппе сумасшедшим в матче Ла Лиги.

В минувшую субботу «Реал » разгромил «Вальядолид» (3:0) на выезде в 21-м туре. Мбаппе сделал первый хет-трик в составе мадридского клуба.

После матча Movistar опубликовал фрагмент трансляции, в котором Перес обращается к форварду «Реала» во время паузы в игре.

«Ты сумасшедший. Ты смертоносен», – сказал французу защитник «Вальядолида ».