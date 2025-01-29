Тебас о Мбаппе: «Он принесет великую славу «Реалу» и всему испанскому футболу. Я говорил это, когда все его убивали»

Хавьер Тебас высоко оценил игру Килиана Мбаппе в последних матчах Ла Лиги.

«Я скажу то, что говорил, когда вы все его убивали – этот игрок не забыл, как играть в футбол, и он принесет дни великой славы «Реалу » и испанскому футболу. Именно это мы наблюдаем в последних матчах», – сказал президент Ла Лиги .

В нынешнем сезоне Ла Лиги Мбаппе забил 15 голов в 19 матчах. Нападающий «Реала» уступает в списке бомбардиров лишь Роберту Левандовскому, на счету которого 17 голов.