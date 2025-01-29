Тебас о Мбаппе: «Он принесет великую славу «Реалу» и всему испанскому футболу. Я говорил это, когда все его убивали»
Хавьер Тебас высоко оценил игру Килиана Мбаппе в последних матчах Ла Лиги.
«Я скажу то, что говорил, когда вы все его убивали – этот игрок не забыл, как играть в футбол, и он принесет дни великой славы «Реалу» и испанскому футболу. Именно это мы наблюдаем в последних матчах», – сказал президент Ла Лиги.
В нынешнем сезоне Ла Лиги Мбаппе забил 15 голов в 19 матчах. Нападающий «Реала» уступает в списке бомбардиров лишь Роберту Левандовскому, на счету которого 17 голов.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: La Razon
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