Мбаппе о борьбе с Левандовским в гонке бомбардиров Ла Лиги: «Если я выиграю, отлично. Но больше всего радости приносят титулы. Победа в лиге – это самое главное»

Килиан Мбаппе высказался о своем текущем 2-м месте в гонке бомбардиров Ла Лиги.

26-летний французский форвард трижды забил «Вальядолиду » в матче 21-го тура Ла Лиги . После этой победы «Реал » укрепил лидерство в чемпионате, оторвавшись от «Атлетико » на 4 очка.

Мбаппе с 15 мячами в 19 играх занимает второе место среди лучших голеадоров лиги, уступая только Роберту Левандовскому из «Барселоны» (16 голов в 19 матчах).

«Винисиус и Родриго хотят помочь мне стать лучшим бомбардиром Ла Лиги? Было бы здорово, но вообще это мне стоит им помочь. Им и всей команде. Ведь мы больше всего хотим, чтобы «Реал » побеждал.

Если я стану лучшим бомбардиром, отлично, я уже был им много раз в своей карьере. Но больше всего радости приносят титулы. В конце концов, победа в Ла Лиге – это самое главное», – сказал Килиан Мбаппе .

1-й хет-трик Мбаппе – и у «Реала» уже отрыв. +4 от «Атлетико», аж 10 очков до «Барсы»