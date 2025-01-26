Мбаппе о борьбе с Левандовским в гонке бомбардиров Ла Лиги: «Если я выиграю, отлично. Но больше всего радости приносят титулы. Победа в лиге – это самое главное»
26-летний французский форвард трижды забил «Вальядолиду» в матче 21-го тура Ла Лиги. После этой победы «Реал» укрепил лидерство в чемпионате, оторвавшись от «Атлетико» на 4 очка.
Мбаппе с 15 мячами в 19 играх занимает второе место среди лучших голеадоров лиги, уступая только Роберту Левандовскому из «Барселоны» (16 голов в 19 матчах).
«Винисиус и Родриго хотят помочь мне стать лучшим бомбардиром Ла Лиги? Было бы здорово, но вообще это мне стоит им помочь. Им и всей команде. Ведь мы больше всего хотим, чтобы «Реал» побеждал.
Если я стану лучшим бомбардиром, отлично, я уже был им много раз в своей карьере. Но больше всего радости приносят титулы. В конце концов, победа в Ла Лиге – это самое главное», – сказал Килиан Мбаппе.
1-й хет-трик Мбаппе – и у «Реала» уже отрыв. +4 от «Атлетико», аж 10 очков до «Барсы»
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