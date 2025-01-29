Адейеми не хочет покидать «Боруссию» зимой. «Наполи» предлагал за вингера 52,5 млн евро
Карим Адейеми не покинет «Боруссию» в январе.
Журналист Патрик Бергер передает, что вингер дал понять это всем заинтересованным клубам. «Наполи» был готов заплатить за Адейеми 52,5 млн евро, так как видел в нем замену перешедшему в «ПСЖ» Хвиче Кварацхелии.
Отмечается, что интерес к Адейеми может возобновиться летом, в частности, со стороны «Челси». Соглашение игрока с «Боруссией» истекает в 2027 году.
В этом сезоне 23-летний немец отметился 2 голами и 3 ассистами в 10 матчах Бундеслиги. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Патрика Бергера
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