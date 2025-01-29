Адейеми не хочет покидать «Боруссию» зимой. «Наполи» предлагал за вингера 52,5 млн евро

Карим Адейеми не покинет «Боруссию» в январе.

Журналист Патрик Бергер передает, что вингер дал понять это всем заинтересованным клубам. «Наполи » был готов заплатить за Адейеми 52,5 млн евро, так как видел в нем замену перешедшему в «ПСЖ» Хвиче Кварацхелии.

Отмечается, что интерес к Адейеми может возобновиться летом, в частности, со стороны «Челси». Соглашение игрока с «Боруссией» истекает в 2027 году.

В этом сезоне 23-летний немец отметился 2 голами и 3 ассистами в 10 матчах Бундеслиги. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .