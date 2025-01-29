Хавбек сборной Украины Бражко интересен «Вулверхэмптону». Клуб начал переговоры с «Динамо» Киев

Полузащитник сборной Украины Владимир Бражко может продолжить карьеру в АПЛ.

Журналист Бен Джейкобс сообщает, что «Вулверхэмптон » начал переговоры о покупке опорного хавбека у киевского «Динамо ».

В сезое-2024/25 Бражко отметился 3 голами и ассистом в 13 матчах чемпионата Украины . Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь .