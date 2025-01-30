«Байер» победил «Спарту» – 2:0. Виртц и Телла забили
«Байер» победил «Спарту» (2:0) в 8-м туре Лиги чемпионов УЕФА.
Спортс’‘ провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 32-й минуте счет открыл хавбек хозяев Флориан Виртц. На 64-й Натан Телла установил окончательный счет.
«Байер» завершил общий этап Лиги чемпионов на 6-м месте. «Спарта» стала 31-й и вылетела.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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