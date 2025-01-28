«Ростов» подписал контракт с Денисом Титовым. 18-летний форвард выступал за «Ростов-2» и молодежную сборную Туркменистана
«Ростов» подписал контракт с 18-летним форвардом Денисом Титовым.
«Денис – воспитанник ашхабадской детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва. Выступал за юношеские и молодежную сборную Туркменистана.
В настоящее время, игрок находится на тренировочных сборах в ОАЭ вместе с основной командой «Ростова». Приветствуем Дениса и желаем удачи в составе нашего клуба!» – говорится в заявлении «Ростова».
Титов уже успел дебютировать за «Ростов» в товарищеском матче против узбекской «Согдианы» (3:0). Ранее нападающий выступал в составе второй команды ростовчан, а также играл за юношескую и молодежную сборные Туркменистана.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Ростова»
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