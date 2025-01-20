«Ростов» и Тугарев расторгли контракт. Вингер не играл за команду в этом сезоне

Роман Тугарев покинул «Ростов».

Клуб объявил о расторжении контракта с 26-летним вингером по согласию сторон.

Тугарев не играл за основную команду «Ростова » в этом сезоне. Всего на его счету 74 матча, 8 мячей и 5 голевых передач в составе клуба.

Подробную статистику игрока можно найти здесь .