«Ростов» отдал Чернова в аренду «Балтике» до конца сезона. Выкуп 32-летнего защитника не предусмотрен
«Ростов» отдал Евгения Чернова в аренду «Балтике» до конца сезона.
Соглашение между клубами не включает право выкупа 32-летнего защитника.
В текущем сезоне Чернов провел за «Ростов» восемь матчей во всех турнирах. Его действующий контракт рассчитан до июня 2026 года.
«За ростовчан Евгений в общей сложности провел 120 игр, в которых отличился тремя забитыми мячами и девятью результативными передачами.
Мы рады приветствовать Евгения в дружной семье и желаем успехов в нашем клубе!» – сказано в сообщении пресс-службы «Балтики».
Защитник «Ростова» Чернов будет искать новый клуб. Он не полетит с командой на первый сбор
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Балтики»
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