«Ростов» отдал Чернова в аренду «Балтике» до конца сезона. Выкуп 32-летнего защитника не предусмотрен

«Ростов» отдал Евгения Чернова в аренду «Балтике» до конца сезона.

Соглашение между клубами не включает право выкупа 32-летнего защитника.

В текущем сезоне Чернов провел за «Ростов » восемь матчей во всех турнирах. Его действующий контракт рассчитан до июня 2026 года.

«За ростовчан Евгений в общей сложности провел 120 игр, в которых отличился тремя забитыми мячами и девятью результативными передачами.

Мы рады приветствовать Евгения в дружной семье и желаем успехов в нашем клубе!» – сказано в сообщении пресс-службы «Балтики ».

Защитник «Ростова» Чернов будет искать новый клуб. Он не полетит с командой на первый сбор