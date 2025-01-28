«Боруссия» рассматривает назначение Рангника. Тренер склоняется к тому, чтобы отказать клубу
Ральф Рангник стал кандидатом на пост тренера «Боруссии».
Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, дортмундский клуб интересуется, может ли 66-летний специалист возглавить команду уже сейчас. Также рассматривается вариант с назначением Рангника летом.
Вчера в Зальцбурге состоялась встреча Ральфа с руководителями «Боруссии» Ханс-Йоахимом Ватцке и Ларсом Риккеном. Сейчас тренер, в данный момент возглавляющий сборную Австрии, склоняется к тому, чтобы отклонить предложение «Боруссии».
Отмечается, что кандидатура Нико Ковача по-прежнему рассматривается. Экс-тренер «Баварии» хочет подписать контракт до конца сезона с опцией продления на год или два.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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