«Боруссия» рассматривает назначение Рангника. Тренер склоняется к тому, чтобы отказать клубу

Ральф Рангник стал кандидатом на пост тренера «Боруссии».

Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, дортмундский клуб интересуется, может ли 66-летний специалист возглавить команду уже сейчас. Также рассматривается вариант с назначением Рангника летом.

Вчера в Зальцбурге состоялась встреча Ральфа с руководителями «Боруссии » Ханс-Йоахимом Ватцке и Ларсом Риккеном . Сейчас тренер, в данный момент возглавляющий сборную Австрии , склоняется к тому, чтобы отклонить предложение «Боруссии».

Отмечается, что кандидатура Нико Ковача по-прежнему рассматривается. Экс-тренер «Баварии» хочет подписать контракт до конца сезона с опцией продления на год или два.