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Нмеча выбыл на несколько недель из-за травмы связок. «Боруссия» вернет Озджана из «Вольфсбурга»

Феликс Нмеча выбыл на несколько недель.

Полузащитник «Боруссии» получил серьезную травму связок и не сможет играть в ближайшее время, сообщает журналист Sky Sport Патрик Бергер.

В связи с этим дортмундский клуб решил отозвать из «Вольфсбурга» Салиха Озджана, отданного в аренду в конце августа. 27-летний хавбек может принять участие в матче с «Хайденхаймом», который состоится в субботу. 

В текущем сезоне Бундеслиги Нмеча провел 9 матчей и забил 2 гола. Его статистика – здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Патрика Бергера
logoбундеслига Германия
logoСалих Озджан
logoтравмы
logoБоруссия Дортмунд
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