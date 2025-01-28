Нмеча выбыл на несколько недель из-за травмы связок. «Боруссия» вернет Озджана из «Вольфсбурга»

Феликс Нмеча выбыл на несколько недель.

Полузащитник «Боруссии » получил серьезную травму связок и не сможет играть в ближайшее время, сообщает журналист Sky Sport Патрик Бергер.

В связи с этим дортмундский клуб решил отозвать из «Вольфсбурга » Салиха Озджана , отданного в аренду в конце августа. 27-летний хавбек может принять участие в матче с «Хайденхаймом», который состоится в субботу.

В текущем сезоне Бундеслиги Нмеча провел 9 матчей и забил 2 гола. Его статистика – здесь .