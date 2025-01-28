Наингголан отрицает причастность к обороту кокаина, заявил адвокат: «Он футболист, а не преступник»

Адвокат Раджи Наингголана прокомментировал арест футболиста.

Напомним, бельгийская полиция в связи с расследованием о контрабанде кокаина из Южной Америки через порт Антверпена арестовала Раджу Наингголана , выступающего за «Локерен-Темсе» во 2-й местной лиге.

«Мой клиент официально отрицает какую-либо причастность к незаконному обороту наркотиков. Сейчас мы ждем, чтобы узнать, предстанет ли мой клиент перед следственным судьей.

Тот факт, что моему клиенту приходится отвечать на определенные вопросы, не означает, что он имеет какое-либо отношение к этому делу. Он футболист, а не преступник», – заявил Омар Суиди.

Наингголана уже связывали с контрабандой кокаина, когда один из деловых партнеров чемпиона Италии был осужден в 2016-м за контрабанду наркотиков на частных самолетах для террористической организации. Также бывшего игрока «Ромы», «Интера » и «Кальяри » регулярно замечали на вечеринках с людьми, которые были близки к наркоиндустрии.