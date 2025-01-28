Осимхен заявил, что не бил журналиста: «Я знал, что они будут лгать, на него обрушится гнев закона. Я подошел и сказал, что он должен удалить фотографию»

Виктор Осимхен опроверг заявления о стычке с журналистом.

Напомним, репортер газеты Posta Толгу Боздуман заявил , что нападающий «Галатасарая » ударил его – это произошло после того, как журналист попытался сфотографировать футболиста на выходе из развлекательного заведения. По словам Боздумана, нигериец предлагал деньги за удаление фотографий.

«Я не был в ночном клубе. Мы с друзьями ужинали в африканском ресторане. Мы закончили и вышли на улицу, чтобы посмотреть на новенькую машину моего друга. Я возвращался, чтобы сесть в свой автомобиль, и эти парни просто выскочили из ниоткуда и стали тыкать камерой мне в лицо.

Я был потрясен. Я спрашивал их: «В чем проблема, почему вы трясете камерой у меня перед носом?» Они сказали, что они папарацци. [Я спросил]: «Ладно, чего вы хотите?» Они ничего не сказали, просто тыкали камерой мне в лицо. А потом мои друзья подошли к ним и сказали, что так делать нельзя.

Если вы профессионал, вы должны связаться, если хотите попросить интервью.

Я не бил этого парня, я никогда не бил его, я подошел к нему и сказал, что он должен удалить фотографию. Это моя фотография, я имею полное право сказать ему, чтобы он удалил ее. Я не новичок в подобных вещах.

Я знал, что они будут лгать, и лгать, и лгать. Мне не нужно кричать, но я приму необходимые меры. Если я действительно ударил его, он добьется справедливости. Если же он солгал, то на него обрушится гнев закона», – сказал Осимхен в интервью журналисту Энесу Чевахирджи.

Осимхен выступает за стамбульский «Галатасарай» на правах аренды из «Наполи ». В 15 матчах чемпионата Турции он забил 12 мячей и отдал 4 результативных паса.