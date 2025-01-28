19

«Аль-Наср» пытался подписать Влаховича. Форвард «Юве» отказался от перехода

Душан Влахович отказался от перехода в Саудовскую Аравию.

Как сообщает Sky Sport, «Аль-Наср» пытался подписать нападающего «Ювентуса», предлагая ему высокую зарплату, но получил отказ от серба. 

Контракт Влаховича с туринским клубом действует до лета 2026 года. В текущем сезоне Серии А форвард провел 18 матчей и забил 7 голов.

Подробную статистику 25-летнего игрока можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sport
logoЮвентус
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoсерия А Италия
logoДушан Влахович
logoвысшая лига Саудовская Аравия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Роналду, Мбаппе, Клопп, «Барселона» и сборная Бразилии – в списке неудачников 2024 года по версии Goal. Аргентина с Месси, Анчелотти и «Байер» – в числе победителей
6331 декабря 2024, 18:02
«Роналду ограничен, но все равно лучше Месси. Он играл в лучших командах мира, а Лео – в «Барсе» и сборной Аргентины, никогда не бросал себе вызов. Сейчас играет в деревенский футбол в США». Гатти об игроках
25124 декабря 2024, 10:50
Роналду, Хвича, Гризманн, Модрич, Леау, Бруну, Трент, Уокер, Ди Мария, Кубарси, Лунин – в рейтинге лучших игроков года от The Guardian на местах с 41-го по 100-е
3318 декабря 2024, 15:24
Эвра рассказал, что Роналду мог перейти в «ПСЖ» в 2018-м: «Криштиану заинтересовал их проект, он бы старался. До «Юве» был и «Челси». Он сказал, что никогда не перейдет в «Арсенал»
1412 декабря 2024, 19:26
Рекомендуем
Главные новости
У Ямаля 23 (10+13) очка в 28 матчах сезона. Вингер «Барселоны» забил «Аталанте»
47 минут назад
«Манчестер Сити» – «Брюгге». 1:1 – Ковачич сравнял, хозяева вылетят, если не выиграют. Онлайн-трансляция
3516 минут назадLive
Художник, создавший фигуру Винисиуса с «Золотой какашкой», заявил, что ему желали смерти: «Никто не должен указывать нам, где проходят границы сатиры и креативности»
1122 минуты назад
ПСВ – «Ливерпуль». 3:2 – Пепи вывел хозяев вперед! Онлайн-трансляция
2935 минут назадLive
Лига чемпионов. «Ливерпуль» в гостях у ПСВ, «Барселона» против «Аталанты», «Ман Сити» принимает «Брюгге», «Интер» играет с «Монако» Головина, «Реал» – с «Брестом»
56836 минут назадLive
«Зенит» заплатит «Браге» 16 млн евро за Саласара (Legalbet)
5756 минут назад
Ковач возглавит «Боруссию». Клуб согласовал с тренером контракт до 2026-го
1647 минут назад
Дуран переходит в «Аль-Наср» за 77+13 млн евро. Медосмотр форварда «Виллы» – в четверг
35сегодня, 20:18
Играет в Саудовской Аравии и выигрывал ЛЧ. Узнали, кто это?
сегодня, 20:00Спецпроект
Карпин об уходе из «Ростова»: «В этой жизни все возможно, хоть завтра это может случиться. Я устал, нужна пауза»
19сегодня, 19:53
Ко всем новостям
Последние новости
«Динамо» Загреб – «Милан» – 2:1. Пьяца и Пулишич забили, Муса удален. Онлайн-трансляция
133 минуты назадLive
«Ред Булл» – «Атлетико». 0:4 – Гризманн сделал дубль, у Симеоне 1+1, Льоренте забил. Онлайн-трансляция
24 минуты назадLive
«Бавария» – «Слован» Братислава. 2:0 – Мюллер и Кейн забили. Онлайн-трансляция
86 минут назадLive
«Брест» – «Реал». 0:2 – Беллингем забил. Онлайн-трансляция
656 минут назадLive
Дембеле сделал хет-трик впервые с 2016 года – в гостях у «Штутгарта». Вингер «ПСЖ» забил 11 мячей в 8 последних играх
37 минут назад
У Родриго 4 гола в 4 последних матчах за «Реал» и 9 за 11
18 минут назад
«Штутгарт» – «ПСЖ». 0:4 – у Дембеле хет-трик, у Барколя 1+1. Онлайн-трансляция
129 минут назадLive
«Галатасарай» и Зиеш расторгли контракт. У экс-вингера «Челси» 0+1 в 11 матчах сезона
112 минут назад
«Боруссия» – «Шахтер». 2:1 – Гомес отыграл один мяч. Онлайн-трансляция
516 минут назадLive
После ошибки вратаря «Арсенал» пропустил от «Жироны». Нето в дебютной игре далеко выбежал из штрафной – Данджума забил в касание
118 минут назад
Рекомендуем