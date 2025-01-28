«Аль-Наср» пытался подписать Влаховича. Форвард «Юве» отказался от перехода

Душан Влахович отказался от перехода в Саудовскую Аравию.

Как сообщает Sky Sport, «Аль-Наср » пытался подписать нападающего «Ювентуса », предлагая ему высокую зарплату, но получил отказ от серба.

Контракт Влаховича с туринским клубом действует до лета 2026 года. В текущем сезоне Серии А форвард провел 18 матчей и забил 7 голов.

Подробную статистику 25-летнего игрока можно найти здесь .