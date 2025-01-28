«Аль-Наср» пытался подписать Влаховича. Форвард «Юве» отказался от перехода
Душан Влахович отказался от перехода в Саудовскую Аравию.
Как сообщает Sky Sport, «Аль-Наср» пытался подписать нападающего «Ювентуса», предлагая ему высокую зарплату, но получил отказ от серба.
Контракт Влаховича с туринским клубом действует до лета 2026 года. В текущем сезоне Серии А форвард провел 18 матчей и забил 7 голов.
Подробную статистику 25-летнего игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sport
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