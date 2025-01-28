Черчесов о «Спартаке»: «Жозе пришел с лишними килограммами – 2 млн плюс зарплата. У меня хотелок не бывает. Это клубные деньги. Один президент сказал: «Станислав Саламович, ваши капризы за ваши деньги»
– Вы не раз критиковали «Спартак» за то, что они бесплатно отпускают игроков.
– Недавно.
– Ведомость разгружается, платить не нужно зарплату. Почему бы не отпустить?
– Ну, отпускайте. Моя версия, что полгода назад пришел Жозе с лишними килограммами, «Спартак» его привел, заплатили 2 миллиона плюс зарплата. Полгода его готовили, приводили в порядок.
Я сам допускал просчеты – это нормальное явление. Ни один футболист, ни один клуб, ни один директор 100% ничего не сделает. Другое дело, как принимаются решения.
У меня вообще хотелок не бывает. Это клубные деньги. Как мне сказал один президент: «Станислав Саламович, ваши капризы за ваши деньги».
Ни одного футболиста я не покупал, ни одному зарплату не выплачивал. Хотим или нет, но это экономика.
– Что ждете от «Спартака» во второй части сезона?
– Я бы хотел, чтобы они набрали определенный ход, продолжали так же, составлял конкуренцию. Будем смотреть за «Спартаком», – сказал Станислав Черчесов.
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