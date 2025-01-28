Черчесов о «Спартаке»: «Жозе пришел с лишними килограммами – 2 млн плюс зарплата. У меня хотелок не бывает. Это клубные деньги. Один президент сказал: «Станислав Саламович, ваши капризы за ваши деньги»

Станислав Черчесов высказался относительно селекции «Спартака».

– Вы не раз критиковали «Спартак» за то, что они бесплатно отпускают игроков.

– Недавно.

– Ведомость разгружается, платить не нужно зарплату. Почему бы не отпустить?

– Ну, отпускайте. Моя версия, что полгода назад пришел Жозе с лишними килограммами, «Спартак» его привел, заплатили 2 миллиона плюс зарплата. Полгода его готовили, приводили в порядок.

Я сам допускал просчеты – это нормальное явление. Ни один футболист, ни один клуб, ни один директор 100% ничего не сделает. Другое дело, как принимаются решения.

У меня вообще хотелок не бывает. Это клубные деньги. Как мне сказал один президент: «Станислав Саламович, ваши капризы за ваши деньги».

Ни одного футболиста я не покупал, ни одному зарплату не выплачивал. Хотим или нет, но это экономика.

– Что ждете от «Спартака» во второй части сезона?

– Я бы хотел, чтобы они набрали определенный ход, продолжали так же, составлял конкуренцию. Будем смотреть за «Спартаком», – сказал Станислав Черчесов .