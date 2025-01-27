Гурцкая считает, что Бителло не надо штрафовать: «Эта сотка его убьет, а «Динамо» ничего не даст. Он больше всего обидел не руководство, а пацанов, с которыми делит раздевалку»

Тимур Гурцкая считает, что Бителло не надо штрафовать.

Напомним, 13 января футболисты «Динамо» вышли из отпуска, но Бителло не прибыл в расположение клуба. Полузащитник вернулся в команду лишь 26 января.

Сообщалось , что клуб оштрафует бразильца на месячную зарплату.

– На мой взгляд, Бителло не надо штрафовать. Как будто ничего не было. Потому что эта сотка, на которую его оштрафуют, его убьет. А для «Динамо » эта сотка ничего не даст.

– Если не штрафовать Бителло, игроки же про это узнают.

– Есть Чавес, у которого родился ребенок в начале января, но он приехал на сбор 22 числа, потому что попросил.

Давайте здесь тоже парень приедет, надо с ним пообщаться, он перед командой извинится. Для меня, Бителло больше всего обидел не руководство, а пацанов, с которыми он делит раздевалку, – сказал футбольный агент в эфире канала «Это футбол, брат!»