Гурцкая считает, что Бителло не надо штрафовать: «Эта сотка его убьет, а «Динамо» ничего не даст. Он больше всего обидел не руководство, а пацанов, с которыми делит раздевалку»
Напомним, 13 января футболисты «Динамо» вышли из отпуска, но Бителло не прибыл в расположение клуба. Полузащитник вернулся в команду лишь 26 января.
Сообщалось, что клуб оштрафует бразильца на месячную зарплату.
– На мой взгляд, Бителло не надо штрафовать. Как будто ничего не было. Потому что эта сотка, на которую его оштрафуют, его убьет. А для «Динамо» эта сотка ничего не даст.
– Если не штрафовать Бителло, игроки же про это узнают.
– Есть Чавес, у которого родился ребенок в начале января, но он приехал на сбор 22 числа, потому что попросил.
Давайте здесь тоже парень приедет, надо с ним пообщаться, он перед командой извинится. Для меня, Бителло больше всего обидел не руководство, а пацанов, с которыми он делит раздевалку, – сказал футбольный агент в эфире канала «Это футбол, брат!»
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