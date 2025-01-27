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Кот-д’Ивуар, Камерун и Габон сыграют в одной группе Кубка Африки. Турнир пройдет с 21 декабря по 18 января

Состоялась жеребьевка Кубка Африки.

Турнир пройдет в Марокко с 21 декабря 2025 года по 18 января 2026-го. Сборная страны-хозяйки турнира сыграет в группе A.

Результаты жеребьевки выглядят так:

Группа A: Марокко, Мали, Замбия, Коморские острова;

Группа B: Египет, ЮАР, Ангола, Зимбабве;

Группа C: Нигерия, Тунис, Уганда, Танзания;

Группа D: Сенегал, ДР Конго, Бенин, Ботсвана;

Группа E: Алжир, Буркина-Фасо, Экваториальная Гвинея, Судан;

Группа F: Кот-д’Ивуар, Габон, Камерун, Мозамбик. 

Действующим победителем турнира является сборная Кот-д’Ивуара.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Африканской Конфедерации Футбола
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logoсборная Кот-д′Ивуара по футболу
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