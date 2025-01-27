«Ренн» за 10 млн фунтов купил лучшего бомбардира «Селтика» Фурухаси. Форвард забил 10 голов в 22 матчах чемпионата Шотландии

Кего Фурухаси перешел в «Ренн» из «Селтика».

Французский клуб объявил о трансфере 30-летнего нападающего.

Соглашение с футболистом подписано до 2027 года.

«Ренн» заплатил «Селтику » 10 миллионов фунтов за переход японского форварда, сообщил журналист Бен Джейкобс.

Кего Фурухаси перебрался в «Ренн » в статусе лучшего бомбардира «Селтика». Он забил 10 голов и сделал 3 передачи в 22 матчах чемпионата Шотландии в этом сезоне.