ЦСКА о запрете на трансферы: «Получили формальное подтверждение от банка Херенвена. Как только деньги дойдут, инициируем снятие бана в ФИФА»

В ЦСКА высказались о ситуации с трансферным баном ЦСКА.

«Считаем важным рассказать нашим болельщикам о ходе процесса.

В конце прошлой недели наконец была согласована министерством финансов Нидерландов схема платежа «Херенвену» [за Чидеру Эджуке]. Хочется поблагодарить президента голландского клуба, который находился в диалоге с Романом Юрьевичем [Бабаевым] и серьезно посодействовал в успешном решении вопроса о получении необходимых согласований для расчетов.

Накануне мы получили формальное подтверждение от банка Херенвена, выйдя на финальный этап уже непосредственной оплаты долга. И как только оставшиеся в рамках самовыкупа контракта Давилы деньги дойдут от Виктора до «Херенвена», нашими клубами вместе будет инициировано снятие бана в дисциплинарном комитете ФИФА.

При этом важно понимать, что в процессе платежа также могут возникнуть определенные нюансы и сложности (как с платящей стороны, так и со стороны банка-корреспондента), на решение которых также нужно будет время. Однако, ключевые препятствия в данном вопросе уже преодолены», — написал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо

Напомним, Виктор Давила покинул ЦСКА летом 2024 года, выкупив свой контракт. Сейчас он выступает за мексиканскую «Америку».