Фердинанд об 1:0 «МЮ» с «Фулхэмом»: «Можно рассуждать о нехватке креативности, но я играл и знаю, выезды в АПЛ – это тяжело. Иногда приходится выгрызать победу»

Рио Фердинанд высказался о победе «МЮ» над «Фулхэмом» (1:0).

«Мы можем сидеть здесь и рассуждать о нехватке креативности, но я играл там и знаю, выездные матчи в АПЛ – это тяжело.

Иногда приходится просто выгрызать победу», – сказал бывший защитник «МЮ ».