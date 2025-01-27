Лисандро про 1:0 с «Фулхэмом»: «Тяжелая, важная победа для нас и болельщиков, «МЮ» много страдал. Мы должны оставаться скромными, мне повезло»
Лисандро Мартинес поделился эмоциями после победы над «Фулхэмом».
«Манчестер Юнайтед» одержал выездную победу (1:0) в матче 23-го тура АПЛ благодаря голу Лисандро на 78-й минуте.
«Считаю, что мне повезло, но это важная победа. Я доволен тем, как мы выиграли. Неважно, кто забьет – три очка важнее всего.
Я рад за этого парня [Тоби Коллиера]. Этот парень – отличный пример для молодого поколения. Он усердно работает каждый день и очень скромен.
Это многое значит. Не только для болельщиков, но и для нас, потому что мы много страдали. Это тяжелая победа, на клуб оказывается сильное давление, но мы здесь. Мы знаем, как это сложно. Даже в такой игре, как сегодняшняя, мы должны выигрывать и оставаться скромными после победы», – сказал защитник «МЮ» в интервью TNT Sports.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
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