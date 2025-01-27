«Барселона» ведет 5:0 после 1-го тайма в Ла Лиге впервые с 2015 года, в матче с «Валенсией» – впервые в истории

«Барселона» забила «Валенсии» пять безответных голов в первом тайме.

Команда Ханси Флика громит соперника на «Олимпик Льюис Компанис» в 21-м туре Ла Лиги.

«Блауграна» впервые в истории ведет с такой разницей в игре с «Валенсией» в высшем дивизионе Испании.

Последней командой, которую «Барселона» обыгрывала 5:0 к перерыву матча Ла Лиги, был «Хетафе». Игра проходила на «Камп Ноу» в 2015-м и завершилась победой хозяев со счетом 6:0.