«Барселона» ведет 5:0 после 1-го тайма в Ла Лиге впервые с 2015 года, в матче с «Валенсией» – впервые в истории
«Барселона» забила «Валенсии» пять безответных голов в первом тайме.
Команда Ханси Флика громит соперника на «Олимпик Льюис Компанис» в 21-м туре Ла Лиги.
«Блауграна» впервые в истории ведет с такой разницей в игре с «Валенсией» в высшем дивизионе Испании.
Последней командой, которую «Барселона» обыгрывала 5:0 к перерыву матча Ла Лиги, был «Хетафе». Игра проходила на «Камп Ноу» в 2015-м и завершилась победой хозяев со счетом 6:0.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Педро Мартина
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