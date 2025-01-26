«Барса» забила 3 гола в первые 15 минут матча Ла Лиги впервые с 2008-го и в 3-й раз с начала XXI века
«Барселона» забила трижды за первые 15 минут матча в Ла Лиге впервые с 2008 года.
В матче 21-го тура Ла Лиги против «Валенсии» (4:0, первый тайм) каталонцы вели со счетом 3:0 к 15-й минуте.
До сегодняшней игры подобное удавалось «Барселоне» в чемпионате Испании лишь дважды в XXI веке – в матче с «Валенсией» в апреле 2008-го и в игре с «Атлетико» в октябре того же года.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
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