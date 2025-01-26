  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барса» забила 3 гола в первые 15 минут матча Ла Лиги впервые с 2008-го и в 3-й раз с начала XXI века
27

«Барса» забила 3 гола в первые 15 минут матча Ла Лиги впервые с 2008-го и в 3-й раз с начала XXI века

«Барселона» забила трижды за первые 15 минут матча в Ла Лиге впервые с 2008 года.

В матче 21-го тура Ла Лиги против «Валенсии» (4:0, первый тайм) каталонцы вели со счетом 3:0 к 15-й минуте.

До сегодняшней игры подобное удавалось «Барселоне» в чемпионате Испании лишь дважды в XXI веке – в матче с «Валенсией» в апреле 2008-го и в игре с «Атлетико» в октябре того же года.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
logoВаленсия
logoБарселона
logoЛа Лига
logoХанс-Дитер Флик
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У Рафиньи 26 голов и 9 ассистов за «Барселону» и Бразилию в этом сезоне. Вингер забил 6 мячей в 2025-м
2026 января, 20:29
У Ямаля 22 (9+13) очка в 27 матчах сезона. Вингер «Барселоны» ассистировал де Йонгу в матче с «Валенсией»
1726 января, 20:16
Флик о «Барсе»: «Для меня важно побеждать в каждом матче. Против «Хетафе» мы сами были виноваты, играли не очень хорошо. Это должно измениться»
2325 января, 12:17
Рекомендуем
Главные новости
Гвардиола о возможном вылете из ЛЧ: «Для «Ман Сити» это было бы нехорошо, но я сейчас не думаю об этом. Хотим пройти дальше – это возможность, вызов»
через 2 минуты
Экс-судья Кут о кокаиновой зависимости: «Я потерял маму, провел более 90 матчей за сезон. Мне было тяжело. Не узнаю себя на том видео»
23 минуты назад
Бальде о расизме в игре с «Хетафе»: «Удивлен, ведь у них темнокожий капитан. Если 3-4 человека оскорбляют тебя, не стоит распространять это на весь испанский футбол»
4 минуты назад
Кто выходит в плей-офф ЛЧ? Прогнозы перед последним туром
29 минут назадСпецпроект
Неймар поблагодарил «Аль-Хилаль»: «Я отдал все силы, чтобы играть. Теперь я знаю настоящую Саудовскую Аравию, буду следить за развитием клуба и страны»
1815 минут назад
«Зенит» может улучшить предложение по Уэсли Винисиусу до 20 млн евро после травмы Караваева (Sport24)
4738 минут назад
Александр Кокорин: «РПЛ была говном уже в 2019-м, когда мы из тюрьмы вышли. Потом, когда хорошие иностранцы начали уезжать, кем их заменили?»
10849 минут назад
Новый пост в официальном блоге «Локомотива» на Трибуне – читайте интервью с Жерзино Ньямси
59 минут назадТрибуна
Артета о результатах «Ман Сити»: «Когда задираешь планку так высоко, ты не можешь поднять ее еще выше. Все знают, как сильно я люблю Пепа, желаю ему всего наилучшего»
11сегодня, 12:01
Захарян возобновил тренировки с «Сосьедадом». 21-летний хавбек не играет с мая 2024-го из-за травм
30сегодня, 11:53
Ко всем новостям
Последние новости
«Боруссия» может оставить Тулльберга тренером до конца сезона, если не договорится с Ковачем. Экс-тренер «Баварии» отказался от контракта на 6 месяцев (Sky Sport)
529 минут назад
«Алиссон». Мамардашвили – Феррану о том, почему не перешел в «Ливерпуль» прошлым летом
758 минут назад
«Байер» арендует Эрмосо у «Ромы» до конца сезона без права выкупа
5сегодня, 11:47
«Тоттенхэму» интересны Гомес из «Лилля» и Диблинг из «Саутгемптона». Клуб хочет подписать 18-летнего англичанина в январе, но готов к сдвигу переговоров на лето (The Telegraph)
2сегодня, 11:35
Мостовой о Черчесове: «Каждый год тренеров увольняют, что здесь такого? Чего вы хотели от человека в сборной Казахстана? Он может возглавить любую команду в России»
11сегодня, 11:35
Нмеча выбыл на несколько недель из-за травмы связок. «Боруссия» вернет Озджана из «Вольфсбурга»
2сегодня, 11:17
«МЮ» подписывает 18-летнего Хевена. Защитник отказался продлевать контракт с «Арсеналом»
25сегодня, 10:58
«Аугсбург» арендовал Мергима Беришу у «Хоффенхайма» до конца сезона с правом выкупа
сегодня, 10:47Фото
Фоден о целях «Ман Сити»: «Минимум топ-4 АПЛ, стремиться к победе в ЛЧ и Кубке Англии. Из-за небольшого спада мы не должны терять веру»
6сегодня, 10:45
Капелло о замене Тео и Леау в перерыве с «Пармой»: «Согласен с Консейсау – неприемлемая игра во всех смыслах. Больше беспокоюсь за Эрнандеса – его мысли где-то в другом месте»
4сегодня, 10:14
Рекомендуем