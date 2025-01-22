Рафинья лидирует в ЛЧ по «гол+пас» – 8+2. У Левандовского, Гирасси и де Кетеларе – по 9 очков
Рафинья – лучший по голевым действиям в текущей Лиге чемпионов.
В 7 матчах вингер «Барселоны» забил 8 голов и сделал 2 ассиста.
Второе место по этому показателю с 9 баллами делят Роберт Левандовски («Барселона», 9+0), Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд, 7+2) и Шарль де Кетеларе («Аталанта», 4+5).
Во вторник в матче с «Бенфикой» (5:4) Рафинья оформил дубль, забив победный гол на 96-й минуте.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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