Рафинья лидирует в ЛЧ по «гол+пас» – 8+2. У Левандовского, Гирасси и де Кетеларе – по 9 очков

Рафинья – лучший по голевым действиям в текущей Лиге чемпионов.

В 7 матчах вингер «Барселоны» забил 8 голов и сделал 2 ассиста.

Второе место по этому показателю с 9 баллами делят Роберт Левандовски («Барселона», 9+0), Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд, 7+2) и Шарль де Кетеларе («Аталанта», 4+5).

Во вторник в матче с «Бенфикой» (5:4) Рафинья оформил дубль, забив победный гол на 96-й минуте.