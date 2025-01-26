Дом Андрея Сантоса ограбили во время матча с «Лиллем». У хавбека «Страсбура», арендованного у «Челси», украли ценные вещи на 500 000 евро
Полузащитник «Челси» Андрей Сантос стал жертвой ограбления во Франции.
Le Parisien передает, что дом бразильца, выступающего на правах аренды за «Страсбур», был ограблен в субботу во время матча команды с «Лиллем» (2:1) в Лиге 1. Преступники взломали дверь дома Сантоса, чтобы вынести оттуда ценные вещи и украшения – ущерб оценивается примерно в 500 тысяч евро.
Также сообщается, что Сантос рассказал об ограблении в сторис инстаграма, но вскоре удалил публикацию.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Le Parisien
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем