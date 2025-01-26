Дом Андрея Сантоса ограбили во время матча с «Лиллем». У хавбека «Страсбура», арендованного у «Челси», украли ценные вещи на 500 000 евро

Полузащитник «Челси» Андрей Сантос стал жертвой ограбления во Франции.

Le Parisien передает, что дом бразильца, выступающего на правах аренды за «Страсбур », был ограблен в субботу во время матча команды с «Лиллем» (2:1) в Лиге 1. Преступники взломали дверь дома Сантоса , чтобы вынести оттуда ценные вещи и украшения – ущерб оценивается примерно в 500 тысяч евро.

Также сообщается, что Сантос рассказал об ограблении в сторис инстаграма, но вскоре удалил публикацию.