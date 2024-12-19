Защитник «Лечче» Пельмар задержан за вождение пьяным после рождественского ужина команды – он ездил в пешеходной зоне, превышал скорость и скрывался от полиции. Клуб вывел его из состава

Защитник «Лечче» Анди Пельмар был задержан за вождение в состоянии опьянения.

Инцидент с участием 24-летнего футболиста, арендованного «Лечче» у «Клермона», произошел вчера вечером после рождественского ужина команды. Как сообщает Planeta Lecce , француз превысил скорость в 2-3 раза в центре города и въехал на пешеходную улицу Тринчезе – утверждается, что полиция получила несколько обращений от свидетелей инцидента.

Кроме того, Пельмар попытался скрыться на автомобиле от полицейских, однако в конечном итоге был задержан. По данным Fanpage , в крови защитника «Лечче» была обнаружена высокая концентрация алкоголя.

После задержания полиция забрала у Пельмара водительские права, футболисту были предъявлены обвинения в нескольких нарушениях правил дорожного движения, неподчинении приказам полиции и вождении в нетрезвом виде.

Сегодня «Лечче » сообщил о выводе Пельмара из основного состава команды и последующем принятии дисциплинарных мер в отношении игрока.