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  • «Реал» забил по 2+ гола в каждом из 13 последних матчей во всех турнирах. Это 1-я такая серия клуба с сезона-1960/61, когда играли Ди Стефано и Пушкаш
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«Реал» забил по 2+ гола в каждом из 13 последних матчей во всех турнирах. Это 1-я такая серия клуба с сезона-1960/61, когда играли Ди Стефано и Пушкаш

«Реал» забил по 2+ гола в каждом из 13 последних матчей во всех турнирах.

Мадридцы одержали гостевую победу над «Вальядолидом» (3:0) в 21-м туре Ла Лиги за счет хет-трика нападающего Килиана Мбаппе. Клуб лидирует в таблице с 49 очками. 

Команда под руководством Карло Анчелотти забила не менее 2 мячей в каждом из 13 последних матчей во всех турнирах (11 побед, 1 ничья, 1 поражение). 

Это первая такая серия для «Реала» с сезона-1960/61, когда за клуб выступали форварды Альфредо Ди Стефано и Ференц Пушкаш.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Педро Мартина
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoКубок Испании
logoАльфредо Ди Стефано
logoКарло Анчелотти
logoФеренц Пушкаш
logoМежконтинентальный кубок ФИФА
logoКилиан Мбаппе
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