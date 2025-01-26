«Реал» забил по 2+ гола в каждом из 13 последних матчей во всех турнирах. Это 1-я такая серия клуба с сезона-1960/61, когда играли Ди Стефано и Пушкаш

«Реал» забил по 2+ гола в каждом из 13 последних матчей во всех турнирах.

Мадридцы одержали гостевую победу над «Вальядолидом» (3:0) в 21-м туре Ла Лиги за счет хет-трика нападающего Килиана Мбаппе. Клуб лидирует в таблице с 49 очками.

Команда под руководством Карло Анчелотти забила не менее 2 мячей в каждом из 13 последних матчей во всех турнирах (11 побед, 1 ничья, 1 поражение).

Это первая такая серия для «Реала » с сезона-1960/61, когда за клуб выступали форварды Альфредо Ди Стефано и Ференц Пушкаш .