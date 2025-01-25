Канчельскис о Сафонове: «ПСЖ» рассчитывает на него в будущем, не просто так потратили столько денег. Может, он заиграет лучше Доннаруммы»

Андрей Канчельскис оценил положение Матвея Сафонова в «ПСЖ».

– Что вы думаете о выступлениях Далера Кузяева за «Гавр»?

– Кузяев решился поехать во Францию в серьезном возрасте. Молодец, что пошел на это. Но ему надо было пойти на это раньше. Он держит свой уровень и не сидит на скамейке.

– А о Сафонове в «ПСЖ»? Матвей сейчас второй вратарь парижан?

– Я бы не сказал, что он поехал на вторую роль. «ПСЖ» рассчитывает на Сафонова в будущем. Может, он заиграет лучше Доннаруммы. Тут все зависит от Сафонова.

У «ПСЖ» есть свои вратари, так что они не просто так потратили столько денег на него. На него рассчитывают в будущем, – сказал бывший полузащитник «МЮ».

Сафонов перешел в «ПСЖ» прошлым летом из «Краснодара» за 20 млн евро. В текущем сезоне Лиги 1 он провел 5 матчей.