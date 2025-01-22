Араухо и Педри продлят контракты с «Барсой» до 2030 года (Marca)

Рональд Араухо продлит контракт с «Барселоной» на пять с половиной лет.

Новое соглашение уругвайского защитника с клубом будет рассчитано до июня 2030 года, сообщает Marca. Ожидается, что Педри подпишет договор на такой же срок.

Спортивный директор «блауграны» Деку достиг договоренности с представителями игроков. «Барселона » официально объявит о подписании новых контрактов в ближайшие дни – вероятно, это произойдет до закрытия трансферного окна 3 февраля.

Большую часть текущего сезона Араухо пропустил из-за травмы, проведя за каталонский клуб 5 матчей во всех турнирах.

На счету Педри 31 игра и 4 гола во всех соревнованиях в этом сезоне.