Араухо и Педри продлят контракты с «Барсой» до 2030 года (Marca)
Рональд Араухо продлит контракт с «Барселоной» на пять с половиной лет.
Новое соглашение уругвайского защитника с клубом будет рассчитано до июня 2030 года, сообщает Marca. Ожидается, что Педри подпишет договор на такой же срок.
Спортивный директор «блауграны» Деку достиг договоренности с представителями игроков. «Барселона» официально объявит о подписании новых контрактов в ближайшие дни – вероятно, это произойдет до закрытия трансферного окна 3 февраля.
Большую часть текущего сезона Араухо пропустил из-за травмы, проведя за каталонский клуб 5 матчей во всех турнирах.
На счету Педри 31 игра и 4 гола во всех соревнованиях в этом сезоне.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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