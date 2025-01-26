Уаттара набрал 18 очков за хет-трик «Ноттингему». Полузащитника «Борнмута» выбрали 13 фэнтези-менеджеров

«Борнмут» дома разгромил «Ноттингем Форест» в 23-м туре АПЛ (5:0).

Во 2-м тайме Данго Уаттара забил 3 мяча за 32 минуты. Всего за матч у полузащитника «Борнмута» 18 очков в фэнтези-турнире АПЛ на Спортсе (+2 за игру, +15 за голы, +1 за сухой матч). Его выбрали только 11 человек (0,08%).

В АПЛ у Уаттара 6 голов и 4 ассиста в 20 матчах. В 30 играх прошлого сезона за «Борнмут» было 1+2.

11 очков у Джастина Клюйверта (+2 за игру, +5 за гол, +3 за ассист, +1 за сухой матч). Полузащитника «Борнмута» выбрали 7,16% игроков. В чемпионате у Клюйверта 11 голов, он – лучший бомбардир команды.

10 очков набрал Тайлер Адамс (+3 за полный матч, +6 за ассист, +1 за сухой матч). Полузащитника «Борнмута » выбрали всего 24 человека (0,17% игроков). В 2 последних играх АПЛ у Адамса 3 ассиста, до этого результативных действий в чемпионате у него не было.

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