У Мбаппе 13 очков за хет-трик «Вальядолиду». В 2 последних турах Ла Лиги у форварда «Реала» 5 голов

«Реал» на выезде разгромил «Вальядолид» в 21-м туре Ла Лиги (3:0).

Все голы забил Килиан Мбаппе , на это нападающий потратил 61 минуту. Это первый хет-трик француза за «Реал ».

За матч у Мбаппе 13 очков в фэнтези-турнире Ла Лиги на Спортсе (+2 за игру, +12 за голы, -1 за желтую карточку), его выбрали 47,88% игроков.

В 2 последних турах Ла Лиги нападающий забил 5 мячей (в прошлом туре был дубль «Лас-Пальмасу »), а всего в чемпионате у него 14 голов в 19 матчах, больше только у Роберта Левандовского (16 мячей).

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