У Мбаппе 13 очков за хет-трик «Вальядолиду». В 2 последних турах Ла Лиги у форварда «Реала» 5 голов
«Реал» на выезде разгромил «Вальядолид» в 21-м туре Ла Лиги (3:0).
Все голы забил Килиан Мбаппе, на это нападающий потратил 61 минуту. Это первый хет-трик француза за «Реал».
За матч у Мбаппе 13 очков в фэнтези-турнире Ла Лиги на Спортсе (+2 за игру, +12 за голы, -1 за желтую карточку), его выбрали 47,88% игроков.
В 2 последних турах Ла Лиги нападающий забил 5 мячей (в прошлом туре был дубль «Лас-Пальмасу»), а всего в чемпионате у него 14 голов в 19 матчах, больше только у Роберта Левандовского (16 мячей).
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези Ла Лиги на Спортсе’‘
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