Мбаппе забивает в 4 матчах подряд. Букмекеры уверены, что голевая серия продлится в игре против «Вальядолида»
«Реал» на выезде сыграет с «Вальядолидом» в 21-м туре Ла Лиги.
«Реал» – явный фаворит за 1.26. На «Вальядолид» можно поставить за 12.50, на ничью – за 6.80.
Самым вероятным автором гола котируется Килиан Мбаппе. Форвард «Реала» забил 5 голов в 4 последних матчах. Если Мбаппе снова отличится, сыграет коэффициент 1.55.
Всего на счету француза 12 голов в 18 матчах Ла Лиги. Мбаппе – второй в списке бомбардиров после Роберта Левандовски. У поляка 16 голов.
Игра пройдет 25 января и начнется в 23:00 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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