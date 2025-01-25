«Наполи» выиграл 7 матчей подряд и лидирует в Серии А. У «Ювентуса» 1 победа в последних 7 играх

«Наполи» продлил победную серию до 7 матчей.

Команда Антонио Конте одолела «Ювентус » в 22-м туре чемпионата Италии – 2:1.

Партенопейцы в последний раз теряли очки 8 декабря – тогда их обыграл «Лацио» (0:1). С тех пор были побеждены «Удинезе» (3:1), «Дженоа» (2:1), «Венеция» (1:0), «Фиорентина» (3:0), «Верона» (2:0) и «Аталанта» (3:2).

После 22 игр «Наполи » лидирует в Серии А, набрав 53 очка. Сравняться с ним может «Интер» (47 баллов, 20 игр).

«Ювентус» выиграл только один из 7 последних матчей во всех турнирах, а также потерпел два поражения и четырежды сыграл вничью.