«Наполи» выиграл 7 матчей подряд и лидирует в Серии А. У «Ювентуса» 1 победа в последних 7 играх
«Наполи» продлил победную серию до 7 матчей.
Команда Антонио Конте одолела «Ювентус» в 22-м туре чемпионата Италии – 2:1.
Партенопейцы в последний раз теряли очки 8 декабря – тогда их обыграл «Лацио» (0:1). С тех пор были побеждены «Удинезе» (3:1), «Дженоа» (2:1), «Венеция» (1:0), «Фиорентина» (3:0), «Верона» (2:0) и «Аталанта» (3:2).
После 22 игр «Наполи» лидирует в Серии А, набрав 53 очка. Сравняться с ним может «Интер» (47 баллов, 20 игр).
«Ювентус» выиграл только один из 7 последних матчей во всех турнирах, а также потерпел два поражения и четырежды сыграл вничью.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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