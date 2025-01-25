«Наполи» нанес «Ювентусу» первое поражение в этом сезоне Серии А – 2:1. Туринцы не побеждают в Неаполе с 2019 года

«Наполи» дома обыграл «Ювентус» в матче 22-го тура Серии А (2:1).

В прематче «Наполи» котировался фаворитом за 2.40. В лайве коэффициент на неаполитанцев достигал 8.00.

Туринцы потерпели шестое поражение подряд в гостях у «Наполи» в Серии А, последняя победа была в 2019 году (2:1).

В текущем сезоне Серии А это поражение для «Ювентуса» стало первым.

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