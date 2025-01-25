Станкович присоединился к «Спартаку» на сборе в ОАЭ после рождения дочери. Игроки устроили «коридор» для тренера
Деян Станкович вернулся в расположение «Спартака».
Главный тренер красно-белых присоединился к команде на сборе в ОАЭ и провел первую тренировку. Вечером футболисты устроили сербскому специалисту «коридор» по случаю рождения дочери.
Напомним, Станкович 18 января покинул сбор команды в Турции по семейным обстоятельствам. 19-го у 46-летнего серба родилась дочь – это его четвертый ребенок.
«Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 37 очков после 18 туров. Клуб отстает от «Краснодара» и «Зенита» на 2 балла.
Фото: https://spartak.com/
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Спартака»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем