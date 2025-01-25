Станкович присоединился к «Спартаку» на сборе в ОАЭ после рождения дочери. Игроки устроили «коридор» для тренера

Деян Станкович вернулся в расположение «Спартака».

Главный тренер красно-белых присоединился к команде на сборе в ОАЭ и провел первую тренировку. Вечером футболисты устроили сербскому специалисту «коридор» по случаю рождения дочери.

Напомним, Станкович 18 января покинул сбор команды в Турции по семейным обстоятельствам. 19-го у 46-летнего серба родилась дочь – это его четвертый ребенок.

«Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 37 очков после 18 туров. Клуб отстает от «Краснодара» и «Зенита» на 2 балла.

Фото: https://spartak.com/