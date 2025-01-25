Слот про 4:1 с «Ипсвичем»: «Доминирующее выступление «Ливерпуля». Если бы не пропустили, была бы идеальная игра»

Арне Слот раскритиковал «Ливерпуль» за пропущенный от «Ипсвича» гол (4:1).

«Достойное, доминирующее выступление, 4 гола – это всегда приятно. Мы почти не позволяли сопернику создавать моменты и вроде бы не допускали контратак, а это непросто, когда играешь против низкого блока и быстрых форвардов и вингеров.

К сожалению, мы пропустили в результате стандартного положения в конце игры. Если бы не это, матч можно было бы считать идеальным. Сейчас же мы немного недовольны пропущенным голом», – сказал главный тренер «Ливерпуля ».