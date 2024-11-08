«Краснодар» – это не только Кордоба, Сперцян и Агкацев. Как же хорош 33-летний Петров!

Восхищение Ильи Васильева.

«Краснодар» – мощнейший лидер сезона, рвущийся к двум рекордам РПЛ . Монструозный Джон Кордоба много забивает (8 голов, лучший бомбардир лиги вместе с Алексеем Батраковым), Эдуард Сперцян восхищает стандартами, Кевин Ленини – внезапным прогрессом, Диего Коста заставляет забыть о Хуниоре Алонсо, а Станислав Агкацев – о Матвее Сафонове.

Но есть и невоспетый герой – 33-летний правый защитник Сергей Петров, который в последние годы перестал постоянно попадать в старт (в том числе из-за проблем со здоровьем). В этом сезоне Петров вернулся на топ-уровень: пока выигрывает конкуренцию у купленного из «Мальорки» Джованни Гонсалеса, провел уже 12 матчей в старте (больше, чем в трех из четырех последних чемпионатов) и стал важнейшим элементом машины Мурада Мусаева.

«Краснодар» провалил старт сезона из-за позднего возвращения Лукаса Оласы, Джона Кордобы и Кевина Кастаньо с Кубка Америки, плохой формы Сперцяна и травмы Петрова. Команда стерильно владела мячом против автобусов, потеряла скорость из-за отсутствия крайних защитников (против «Зенита» в Суперкубке слева вышел опорник Кевин Ленини, а против «Факела» справа в РПЛ – центральный защитник Диего Коста) и набрала всего три очка против «Ахмата» (1:1), махачкалинского «Динамо» (0:0) и «Факела» (0:0).

Возвращение крайних защитников – один из ключевых факторов для преодоления кризиса. Лукас Оласа занял левый фланг, а восстановившийся от повреждения Петров вернулся на правый. Так Мусаев настроил скоростные фланговые подключения в позиционных атаках.

33-летний Петров постоянно атакует: агрессивно подключается в финальную треть, навешивает, комбинирует с Жоау Баши и меняется с ним местами, уходит в полуфланг, открывается в середине и подбирает мячи около штрафной.

Работоспособность Петрова сыграла, например, перед первым голом в ворота «Оренбурга» (4:0). Заброс Витора Тормены на Кордобу не получился – Джон оказался с мячом за штрафной. Полузащитники не успели за Кордобой – зато Петров примчался из глубины и ворвался на угол вратарской.

Защитник «Оренбурга» Караташ прервал опасный прострел Кордобы на Петрова – так «Краснодар» заработал угловой, с которого забил Ленини.

На своей половине поля Петров тоже хорош. Особенно Сергею удалась игра против «Зенита» (2:0): в первом тайме закошмарил Кассьерру прессингом (Семак даже поменял местами Матео и Лусиано), а после перерыва перекрыл Гонду и загрыз Андрея Мостового.

В других матчах Петров так же летит в стыки и жестко ведет единоборства, успевая и страховать партнеров. Иногда Сергею не хватает скорости, но он компенсирует это агрессией.

33-летний Петров – не только легенда «Краснодара», но и настоящий лидер нынешней команды. Еще три месяца назад это было сложно представить: в последние годы Сергей постоянно мучился с травмами, а тут клуб подписал Гонсалеса. Благодаря отличной физической форме и дисциплине Петров стал одним из главных героев «Краснодара» и оказался среди лучших защитников первого круга РПЛ: активен впереди, надежен сзади.

Впечатляет, что Петров так взлетел в сезоне, когда «Краснодар» всерьез борется за чемпионство. Скорее всего, если Сергей обойдется без травм до середины декабря, то первую часть сезона он завершит в качестве игрока старта.

Если весной 2025-го уже 34-летний Петров снова выиграет конкуренцию у Гонсалеса, а затем – и чемпионскую гонку, то мы получим один из красивейших сюжетов года.

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Фото: РИА Новости /Виталий Тимкив