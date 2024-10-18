Джованни Гонсалес: «Зенит» в состоянии приглашать больших футболистов даже из лучших клубов мира, но «Краснодар» победил их, а значит способен обыграть любого в РПЛ»
– Считаешь, реально опередить «Зенит» на дистанции?
– Я знаю, что «Зенит» привык каждый год выигрывать чемпионат России. Это тяжелейший соперник.
Но совсем недавно мы сумели победить его в Краснодаре. А значит, способны обыграть в РПЛ любого. Однако для этого мало только усердной работы.
Важно оставаться терпеливыми и скромными. Уверен, что этот «Краснодар» готов сражаться за первое место.
– Ты в курсе, что «Зенит» еще и самый богатый клуб России?
– Для меня это точно не новость. «Зенит» в состоянии приглашать больших футболистов даже из лучших клубов мира и Европы, участников чемпионатов мира и Лиги чемпионов.
Но мы должны верить в себя, в свою команду, в каждой игре показывать все, на что способны, и серьезно относиться ко всем соперникам, – сказал защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес.
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