Джованни Гонсалес: «Зенит» в состоянии приглашать больших футболистов даже из лучших клубов мира, но «Краснодар» победил их, а значит способен обыграть любого в РПЛ»

Джованни Гонсалес ответил на вопрос относительно конкуренции с «Зенитом» в РПЛ.

– Считаешь, реально опередить «Зенит» на дистанции?

– Я знаю, что «Зенит» привык каждый год выигрывать чемпионат России. Это тяжелейший соперник.

Но совсем недавно мы сумели победить его в Краснодаре. А значит, способны обыграть в РПЛ любого. Однако для этого мало только усердной работы.

Важно оставаться терпеливыми и скромными. Уверен, что этот «Краснодар» готов сражаться за первое место.

– Ты в курсе, что «Зенит» еще и самый богатый клуб России?

– Для меня это точно не новость. «Зенит» в состоянии приглашать больших футболистов даже из лучших клубов мира и Европы, участников чемпионатов мира и Лиги чемпионов.

Но мы должны верить в себя, в свою команду, в каждой игре показывать все, на что способны, и серьезно относиться ко всем соперникам, – сказал защитник «Краснодара » Джованни Гонсалес .